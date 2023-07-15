Жгун Анастасия Семёновна
Место рожденияМамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
28.01.1890 ст.
Муж: Жгун Михаил Егорович
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.03.1892 ст.
Дочь: Жгун Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Жгун Михаил Егорович
Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно