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Жгун Анастасия Семёновна

Место рождения

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1866 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
28.01.1890 ст.

Муж: Жгун Михаил Егорович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.03.1892 ст.

Дочь: Жгун Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Жгун Михаил Егорович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно