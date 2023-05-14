Сизов Осип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1909
Дата смертиОколо 1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1930
Мать ребёнка: Сизова Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сизова Зоя Осиповна
Мать ребёнка: Сизова Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сизов Леонид/Алексей Осипович
Мать ребёнка: Сизова Агафья Николаевна
Смерть
Около 1945
Возможно, умер от тифа