Сизов Осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизов Осип

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1909

Дата смерти

Около 1945

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1930

Сын: Сизов Николай Осипович

Мать ребёнка: Сизова Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сизова Зоя Осиповна

Мать ребёнка: Сизова Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сизов Леонид/Алексей Осипович

Мать ребёнка: Сизова Агафья Николаевна

Смерть
Около 1945
Возможно, умер от тифа
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