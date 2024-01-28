Кочергина (Тарлык) Галина Лавроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина (Тарлык) Галина Лавроновна

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Место рождения

с. Скворцовка, Новотроицкий район, Херсонская область

Дата рождения

27.12.1931

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1931

Отец: Тарлык Лавр

Мать: Тарлык Наталья Прокофьевна

с. Скворцовка, Новотроицкий район, Херсонская область
Рождение ребёнка
28.08.1952

Сын: Кочергин Вадим Николаевич

Отец ребёнка: Кочергин Николай Иванович

г. Сызрань
Рождение ребёнка
01.08.1962

Дочь: Мучкина Алла Николаевна

Отец ребёнка: Кочергин Николай Иванович

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