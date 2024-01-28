Кочергина (Тарлык) Галина Лавроновна
Место рожденияс. Скворцовка, Новотроицкий район, Херсонская область
Дата рождения27.12.1931
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1931
Отец: Тарлык Лавр
с. Скворцовка, Новотроицкий район, Херсонская область
Рождение ребёнка
28.08.1952
Сын: Кочергин Вадим Николаевич
Отец ребёнка: Кочергин Николай Иванович
г. Сызрань
Рождение ребёнка
01.08.1962
Дочь: Мучкина Алла Николаевна
Отец ребёнка: Кочергин Николай Иванович