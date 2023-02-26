Ерохина Анна Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Ерохин Илья Федотов
Отец ребёнка: Ерохин Федос (Федот) Евдокимов
Рождение ребёнка
1875
Сын: Ерохин Василий ст
Отец ребёнка: Ерохин Федос (Федот) Евдокимов
Рождение ребёнка
?.05.1877
Отец ребёнка: Ерохин Федос (Федот) Евдокимов
Рождение ребёнка
?.05.1880
Дочь: Елена Федосова
Отец ребёнка: Ерохин Федос (Федот) Евдокимов
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Ерохин Федос (Федот) Евдокимов
Рождение ребёнка
24.12.1884
Отец ребёнка: Ерохин Федос (Федот) Евдокимов
Рождение ребёнка
22.02.1887
Сын: Ерохин Прокопий Федосиевич
Отец ребёнка: Ерохин Федос (Федот) Евдокимов
Рождение ребёнка
?.06.1888
Сын: Иоанн Федотов
Отец ребёнка: Ерохин Федос (Федот) Евдокимов
Рождение ребёнка
?.06.1888
Дочь: Феодосия Федотова
Отец ребёнка: Ерохин Федос (Федот) Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно