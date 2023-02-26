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Ерохина Анна Косьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Ерохин Илья Федотов

Отец ребёнка: Ерохин Федос (Федот) Евдокимов

Рождение ребёнка
1875

Сын: Ерохин Василий ст

Отец ребёнка: Ерохин Федос (Федот) Евдокимов

Рождение ребёнка
?.05.1877

Сын: Ерохин Мартин Федотов

Отец ребёнка: Ерохин Федос (Федот) Евдокимов

Рождение ребёнка
?.05.1880

Дочь: Елена Федосова

Отец ребёнка: Ерохин Федос (Федот) Евдокимов

Рождение ребёнка
1883

Сын: Ерохин Василий Федотов

Отец ребёнка: Ерохин Федос (Федот) Евдокимов

Рождение ребёнка
24.12.1884

Сын: Ерохин Стефан Федотов

Отец ребёнка: Ерохин Федос (Федот) Евдокимов

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1887

Сын: Ерохин Прокопий Федосиевич

Отец ребёнка: Ерохин Федос (Федот) Евдокимов

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.06.1888

Сын: Иоанн Федотов

Отец ребёнка: Ерохин Федос (Федот) Евдокимов

Рождение ребёнка
?.06.1888

Дочь: Феодосия Федотова

Отец ребёнка: Ерохин Федос (Федот) Евдокимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерохин Федос (Федот) Евдокимов

Смерть
Неизвестно
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