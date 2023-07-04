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Лобанов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.2001

Дочь: Лобанова Анастасия Викторовна

Мать ребёнка: Лобанова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
17.11.2003

Дочь: Лобанова Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Лобанова Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Наталья Николаевна