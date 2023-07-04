Лобанов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.2001
Дочь: Лобанова Анастасия Викторовна
Мать ребёнка: Лобанова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
17.11.2003
Дочь: Лобанова Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Лобанова Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно