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Синьковский Иван Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

19.04.1827

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Синьковский Матвей Яковлевич

Мать: Синьковская Матрона Михайловна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Стогова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Синьковская Матрона Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синьковский Федор Иванович

Мать ребёнка: Синьковская Матрона Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синьковская Матрона Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белянинова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Синьковская Матрона Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любимов Симеон Иванович

Мать ребёнка: Синьковская Матрона Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Синьковская Матрона Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синьковский Николай Иванович

Мать ребёнка: Синьковская Матрона Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефанида Ивановна

Мать ребёнка: Синьковская Матрона Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синьковская Матрона Петровна

Смерть
19.04.1827
Куликово Дмитровского у.
Причина смерти: горячка
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