Синьковский Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти19.04.1827
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Стогова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Синьковская Матрона Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синьковский Федор Иванович
Мать ребёнка: Синьковская Матрона Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синьковская Матрона Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белянинова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Синьковская Матрона Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Синьковская Матрона Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Синьковская Матрона Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синьковский Николай Иванович
Мать ребёнка: Синьковская Матрона Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стефанида Ивановна
Мать ребёнка: Синьковская Матрона Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.1827
Куликово Дмитровского у.
Причина смерти: горячка