Шипицына Прасковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Шипицын Трофим Федорович
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Шипицын Трофим Федорович
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Марфа Трофимовна
Отец ребёнка: Шипицын Трофим Федорович
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Надежда Трофимовна
Отец ребёнка: Шипицын Трофим Федорович
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Авдотья Трофимовна
Отец ребёнка: Шипицын Трофим Федорович
д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно