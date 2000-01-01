Шипицына Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Прасковья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Шипицын Осип Трофимович

Отец ребёнка: Шипицын Трофим Федорович

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1837

Сын: Шипицын Иван Трофимович

Отец ребёнка: Шипицын Трофим Федорович

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Марфа Трофимовна

Отец ребёнка: Шипицын Трофим Федорович

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Надежда Трофимовна

Отец ребёнка: Шипицын Трофим Федорович

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Авдотья Трофимовна

Отец ребёнка: Шипицын Трофим Федорович

д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Трофим Федорович

Смерть
Неизвестно
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