Матрена Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Максим Лукин
Отец ребёнка: Лука Филиппов
ГАВО, ф. 556, оп.111, д. 679 год рождения между 1830 и 1840
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Ефросинья Лукина
Отец ребёнка: Лука Филиппов
ГАВО, ф. 556, оп.111, д.679 Год рождения между 1839-1849
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: Марья Лукина
Отец ребёнка: Лука Филиппов
ГАВО, ф.556, оп.111, д.679
Рождение ребёнка
04.11.1855
Дочь: Стефанида Лукина
Отец ребёнка: Лука Филиппов
ГАВО, ф.556, оп.2, д.151 Восприемник: крестьянская девка с. Чёково Пелагея Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лука Филиппов
Смерть
Неизвестно