Матрена Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Максим Лукин

Отец ребёнка: Лука Филиппов

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
ГАВО, ф. 556, оп.111, д. 679 год рождения между 1830 и 1840
Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Ефросинья Лукина

Отец ребёнка: Лука Филиппов

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
ГАВО, ф. 556, оп.111, д.679 Год рождения между 1839-1849
Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: Марья Лукина

Отец ребёнка: Лука Филиппов

Чеково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
ГАВО, ф.556, оп.111, д.679
Рождение ребёнка
04.11.1855

Дочь: Стефанида Лукина

Отец ребёнка: Лука Филиппов

ГАВО, ф.556, оп.2, д.151 Восприемник: крестьянская девка с. Чёково Пелагея Степанова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лука Филиппов

Смерть
Неизвестно
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