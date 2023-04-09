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Иван Иванович
Иван Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1820
Дата смерти
1843
Пол
Мужской
Отец
Иван Маркелович
1770 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец:
Иван Маркелович
Мать: не указана
Смерть
1843
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