Несмашная (Щербакова) Варвара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Щербаков Григорий Минаевич
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
05.02.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Поручители: по жениху - села Николаевки крестьяне Роман Несмашный и Илья (Кошманский?); по невесте - деревни Кровной крестьяне Савва и Михаил Щербаковы | Успенская церковь | https://www.familysearch.o... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно