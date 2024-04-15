Несмашная (Щербакова) Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНесмашная (Щербакова) Варвара Григорьевна

Несмашная (Щербакова) Варвара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Щербаков Григорий Минаевич

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
05.02.1867 ст.

Муж: Несмашный Тимофей Григорьевич

Хотень, Сумська область
Поручители: по жениху - села Николаевки крестьяне Роман Несмашный и Илья (Кошманский?); по невесте - деревни Кровной крестьяне Савва и Михаил Щербаковы | Успенская церковь | https://www.familysearch.o... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close