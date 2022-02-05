Залетаева Антонина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залетаева Антонина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1937

Дата смерти

05.02.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаламов Борис Леонидович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
05.02.2022
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