Залетаева Антонина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1937
Дата смерти05.02.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаламов Борис Леонидович
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
05.02.2022