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Черкунов Василий Кириллович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1839

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Черкунов Кирилл Прокопьевич

Мать: Черкунова Екатерина Николаевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1839
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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