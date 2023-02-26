Васса (Богданова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса (Богданова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1880

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Андрей Яковлев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1882

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Андрей Яковлев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1884

Сын: Семён Андреев

Отец ребёнка: Андрей Яковлев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1885

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Яковлев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.04.1887

Сын: Максим Андреев

Отец ребёнка: Андрей Яковлев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1890

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Яковлев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1891

Дочь: Марина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Яковлев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.07.1893

Дочь: Соломония Андреева

Отец ребёнка: Андрей Яковлев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.04.1895

Сын: Иродион Андреев

Отец ребёнка: Андрей Яковлев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Анна мл

Отец ребёнка: Андрей Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Яковлев

Смерть
Неизвестно
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