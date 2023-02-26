Васса (Богданова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1880
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
29.01.1882
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
29.01.1884
Сын: Семён Андреев
Отец ребёнка: Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
01.08.1885
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
26.04.1887
Сын: Максим Андреев
Отец ребёнка: Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
27.01.1890
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
01.03.1891
Дочь: Марина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
28.07.1893
Дочь: Соломония Андреева
Отец ребёнка: Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
06.04.1895
Сын: Иродион Андреев
Отец ребёнка: Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Анна мл
Отец ребёнка: Андрей Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Яковлев
Смерть
Неизвестно