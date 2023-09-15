Алябьева (Чередина) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алябьева (Чередина) Вера Васильевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Дочь присяжного поверенного.
Бракосочетание
1914

Муж: Алябьев Николай Борисович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.11.1915

Сын: Алябьев Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Алябьев Николай Борисович

Москва, город федерального значения Москва
Развод
До 1920

Муж: Алябьев Николай Борисович

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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