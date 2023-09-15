Алябьева (Чередина) Вера Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь присяжного поверенного.
Бракосочетание
1914
Рождение ребёнка
27.11.1915
Сын: Алябьев Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Алябьев Николай Борисович
Развод
До 1920
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно