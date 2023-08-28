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Хуопалайнен Иван Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1793

Дата смерти

18.08.1855

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1793

Отец: Хуопалайнен Георгий Андреевич

Мать: Хуопалайнен Софья Матвеевна

Бракосочетание
1814

Жена: Хуопалайнен Мария Фридриховна

Рождение ребёнка
22.04.1830

Сын: Хуопалайнен Петр Иванович

Мать ребёнка: Хуопалайнен Мария Фридриховна

Рождение ребёнка
07.07.1832

Дочь: Матикайнен Анна Ивановна

Мать ребёнка: Хуопалайнен Мария Фридриховна

Смерть
18.08.1855
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