Хуопалайнен Иван Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1793
Дата смерти18.08.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1793
Бракосочетание
1814
Рождение ребёнка
22.04.1830
Сын: Хуопалайнен Петр Иванович
Мать ребёнка: Хуопалайнен Мария Фридриховна
Рождение ребёнка
07.07.1832
Дочь: Матикайнен Анна Ивановна
Мать ребёнка: Хуопалайнен Мария Фридриховна
Смерть
18.08.1855