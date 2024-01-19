Митрофан Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание!!! МК-1845 Имена родившихся. Иоанн 20/22.06.1845 Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания. Бежецкаго уезда Казенной Куликинской волости деревни Кладова крестьянин ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Гурьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно