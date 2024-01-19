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Митрофан Афанасьев

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Упоминание!!! МК-1845 Имена родившихся. Иоанн 20/22.06.1845 Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания. Бежецкаго уезда Казенной Куликинской волости деревни Кладова крестьянин ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Гурьева

Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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