Пелагея Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Наталья Петрова
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Егор Петрович
Отец ребёнка: не указан
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно