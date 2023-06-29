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Пелагея Тарасова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1812 г.р.
Около 1817 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Наталья Петрова

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Егор Петрович

Отец ребёнка: не указан

Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно