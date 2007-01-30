Денисова (Шестакова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Шестакова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Ненастье, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

08.03.1930

Дата смерти

30.01.2007

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1930

Отец: Шестаков Иван Максимович

Мать: Шестакова Анастасия Андреевна

Ненастье, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.08.1956

Дочь: Зайцева Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Денисов Фёдор Егорович

Октябрьский, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Фёдор Егорович

Смерть
30.01.2007
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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