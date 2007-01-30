Денисова (Шестакова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.03.1930
Дата смерти30.01.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1930
Рождение ребёнка
12.08.1956
Дочь: Зайцева Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Денисов Фёдор Егорович
Октябрьский, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.2007
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край