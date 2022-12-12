Денисов Фёдор Егорович
Место рождения
Дата рождения21.05.1920
Дата смерти05.08.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1956
Дочь: Зайцева Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Денисова Евдокия Ивановна
Октябрьский, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1989
Дондуковская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)