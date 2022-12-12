Денисов Фёдор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Фёдор Егорович

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Место рождения

Уваряж, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

21.05.1920

Дата смерти

05.08.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Уваряж, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.08.1956

Дочь: Зайцева Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Денисова Евдокия Ивановна

Октябрьский, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Евдокия Ивановна

Смерть
05.08.1989
Дондуковская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
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