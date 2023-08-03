Камруков (Васильева) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камруков (Васильева) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Васильев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1936

Сын: Камруков Владимир

Отец ребёнка: Камруков Константин

Хакасия
Рождение ребёнка
03.04.1938

Сын: Камруков Лев

Отец ребёнка: Камруков Константин

с. Ухолово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камруков Константин

Смерть
1982