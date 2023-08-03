Камруков (Васильева) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Васильев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1936
Сын: Камруков Владимир
Отец ребёнка: Камруков Константин
Хакасия
Рождение ребёнка
03.04.1938
Сын: Камруков Лев
Отец ребёнка: Камруков Константин
с. Ухолово
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Камруков Константин
Смерть
1982