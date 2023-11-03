Щенев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Девяткина Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Щенева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щенев Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Щенева Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щенева Любовь Ивановна
Смерть
Неизвестно