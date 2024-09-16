Толстой (Лундберг) Биргитта Маргарета
женский, родилась 12.06.1909, Стокгольм
умерла 28.11.1991, Фунбо, Уппланд, Королевство Швеция
Супруги
Толстой Павел Львович02.08.1900 г.р.
Дети
Толстой Анна05.05.1937 г.р.
Юханссон (Толстой) Екатерина03.08.1940 г.р.Показать еще 1
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Рождение
12.06.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1936
Рождение ребёнка
05.05.1937
Дочь: Толстой Анна
Отец ребёнка: Толстой Павел Львович
Королевство Швеция
Рождение ребёнка
03.08.1940
Дочь: Юханссон (Толстой) Екатерина
Отец ребёнка: Толстой Павел Львович
Королевство Швеция
Рождение ребёнка
25.01.1945
Сын: Толстой Юхан (Иван)
Отец ребёнка: Толстой Павел Львович
Смерть
28.11.1991
Фунбо, Уппланд, Королевство Швеция