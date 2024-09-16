Толстой (Лундберг) Биргитта Маргарета 12.06.1909 — найти родственников по фамилии на Familio

Толстой (Лундберг) Биргитта Маргарета

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 12.06.1909, Стокгольм

умерла 28.11.1991, Фунбо, Уппланд, Королевство Швеция

Супруги
Толстой Павел Львович02.08.1900 г.р.
Дети
Толстой Анна05.05.1937 г.р.
Юханссон (Толстой) Екатерина03.08.1940 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1936

Муж: Толстой Павел Львович

Рождение ребёнка
05.05.1937

Дочь: Толстой Анна

Отец ребёнка: Толстой Павел Львович

Королевство Швеция

Рождение ребёнка
03.08.1940

Дочь: Юханссон (Толстой) Екатерина

Отец ребёнка: Толстой Павел Львович

Королевство Швеция

Рождение ребёнка
25.01.1945

Сын: Толстой Юхан (Иван)

Отец ребёнка: Толстой Павел Львович

Смерть
28.11.1991
Фунбо, Уппланд, Королевство Швеция

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