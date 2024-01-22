Фурасьев Александр Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1896
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1896 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-383, лист 42об-43. №9) Поручители по жениху: починка Русского Лебляка крестьяне - Иван Тихонов Сысуев, - Гавриил Петров Ураков; по невес... Показать все