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Фурасьев Александр Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1896

Жена: Фурасьева Евдокия Степанова

Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Запись в МК 1896 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-383, лист 42об-43. №9) Поручители по жениху: починка Русского Лебляка крестьяне - Иван Тихонов Сысуев, - Гавриил Петров Ураков; по невес... Показать все
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