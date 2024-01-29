Леготкина (Шелепина) Ангелина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леготкина (Шелепина) Ангелина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1931

Отец: Шелепин Владимир Александрович

Мать: Шелепина Нина Александровна

Рождение ребёнка
30.06.1956

Сын: Леготкин Юрий Юрьевич

Отец ребёнка: Леготкин Юрий Павлович

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.01.1958

Сын: Леготкин Павел Юрьевич

Отец ребёнка: Леготкин Юрий Павлович

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.03.1959

Дочь: Леготкина Лидия Юрьевна

Отец ребёнка: Леготкин Юрий Павлович

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леготкин Юрий Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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