Леготкина (Шелепина) Ангелина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1931
Рождение ребёнка
30.06.1956
Отец ребёнка: Леготкин Юрий Павлович
Рождение ребёнка
10.01.1958
Отец ребёнка: Леготкин Юрий Павлович
Рождение ребёнка
02.03.1959
Дочь: Леготкина Лидия Юрьевна
Отец ребёнка: Леготкин Юрий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно