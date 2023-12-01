Феодора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Герасимов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Герасимов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Герасимова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Герасимов Иван Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно