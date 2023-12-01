Феодора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Герасимов Иван Иванович

Отец ребёнка: Герасимов Иван Иосифович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Герасимов Петр Иванович

Отец ребёнка: Герасимов Иван Иосифович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Герасимова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Герасимов Иван Иосифович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Иван Иосифович

Смерть
Неизвестно
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