Овчарова Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Овчар Федор Лаврентьевич
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Горбачева Евдокия Феодоровна
Отец ребёнка: Овчар Федор Лаврентьевич
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Василиса Феодоровна
Отец ребёнка: Овчар Федор Лаврентьевич
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Овчар Федор Лаврентьевич
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Овчар Федор Лаврентьевич
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Овчар Федор Лаврентьевич
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Смерть
1791
сл. Ивановка Старооскольского уезда