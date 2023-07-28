Овчарова Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчарова Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Овчаров Михаил Федорович

Отец ребёнка: Овчар Федор Лаврентьевич

сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Горбачева Евдокия Феодоровна

Отец ребёнка: Овчар Федор Лаврентьевич

сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Василиса Феодоровна

Отец ребёнка: Овчар Федор Лаврентьевич

сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1780

Сын: Овчар Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Овчар Федор Лаврентьевич

сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1785

Сын: Овчар М.... Федорович

Отец ребёнка: Овчар Федор Лаврентьевич

сл. Ивановка Старооскольского уезда
Рождение ребёнка
1785

Сын: Овчар Павел Федорович

Отец ребёнка: Овчар Федор Лаврентьевич

сл. Ивановка Старооскольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчар Федор Лаврентьевич

Место жительства
Неизвестно
сл. Ивановка Старооскольского уезда
Смерть
1791
сл. Ивановка Старооскольского уезда