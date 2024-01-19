Карп Ильич
Место рождения
Дата рождения10.10.1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1827 ст.
Отец: Илья Мокиев
Мать: Параскева Прокофьева
Крещение
13.10.1827 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Яровлавской губернии деревни Петрола крестьянин Иван Григорьев и деревни Леднево крестьянская дочь девица Агафья.
Смерть
Неизвестно