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Карп Ильич

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

10.10.1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1827 ст.

Отец: Илья Мокиев

Мать: Параскева Прокофьева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
13.10.1827 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Яровлавской губернии деревни Петрола крестьянин Иван Григорьев и деревни Леднево крестьянская дочь девица Агафья.
Смерть
Неизвестно
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