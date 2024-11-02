Лопатин Севастьян Егоров 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лопатин Севастьян Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Лопатин Георгий Иванов

Мать: Лопатина (Шишаева) Прасковия Герасимова

Бракосочетание
1885

Жена: Лопатина (Степанова) Парасковия Семенова

Рождение ребёнка
07.10.1885

Сын: Лопатин Назарий Севостьянов

Мать ребёнка: Лопатина (Степанова) Парасковия Семенова

Рождение ребёнка
20.04.1888 ст.

Сын: Лопатин Гавриил Севостьянов

Мать ребёнка: Лопатина (Степанова) Парасковия Семенова

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.06.1891

Дочь: Лопатина Акилина Севастьянова

Мать ребёнка: Лопатина (Степанова) Парасковия Семенова

Рождение ребёнка
16.07.1892

Дочь: Лопатина ХРИСТИНА Севастьянова

Мать ребёнка: Лопатина (Степанова) Парасковия Семенова

Рождение ребёнка
18.06.1894

Дочь: Лопатина Агрипина Севастьянова

Мать ребёнка: Лопатина (Степанова) Парасковия Семенова

Рождение ребёнка
14.11.1896

Дочь: Лопатина Екатерина Севастьянова

Мать ребёнка: Лопатина (Степанова) Парасковия Семенова

Рождение ребёнка
13.11.1898

Сын: Лопатин Григорий Севостьянов

Мать ребёнка: Лопатина (Степанова) Парасковия Семенова

Рождение ребёнка
18.07.1901

Сын: Лопатин Варфоломей Севостьянов

Мать ребёнка: Лопатина (Степанова) Парасковия Семенова

Смерть
Неизвестно

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