Лопатин Севастьян Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Лопатин Назарий Севостьянов
Мать ребёнка: Лопатина (Степанова) Парасковия Семенова
Сын: Лопатин Гавриил Севостьянов
Мать ребёнка: Лопатина (Степанова) Парасковия Семенова
Дочь: Лопатина Акилина Севастьянова
Мать ребёнка: Лопатина (Степанова) Парасковия Семенова
Дочь: Лопатина ХРИСТИНА Севастьянова
Мать ребёнка: Лопатина (Степанова) Парасковия Семенова
Дочь: Лопатина Агрипина Севастьянова
Мать ребёнка: Лопатина (Степанова) Парасковия Семенова
Дочь: Лопатина Екатерина Севастьянова
Мать ребёнка: Лопатина (Степанова) Парасковия Семенова
Сын: Лопатин Григорий Севостьянов
Мать ребёнка: Лопатина (Степанова) Парасковия Семенова
Сын: Лопатин Варфоломей Севостьянов
Мать ребёнка: Лопатина (Степанова) Парасковия Семенова