Плешакова жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Вирясова Анастасия Кошкина
Отец ребёнка: Кошкин Онисим
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кошкин Онисим
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно