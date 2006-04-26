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Дрожжин Артем Павлович
Дрожжин Артем Павлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.04.2006
Пол
Мужской
Отец
Дрожжин Павел Валерьевич
1979 г.р.
Мать
Дрожжина (Блинова) Татьяна Анатольевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.2006
Отец:
Дрожжин Павел Валерьевич
Мать:
Дрожжина Татьяна Анатольевна
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