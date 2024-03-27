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Асанов Матвей Терентев

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.

Отец: Асанов Терентий Степанов

Мать: Асанова Марфа Егорова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 14
Рождение ребёнка
1875 ст.

Дочь: Литвина (Асанова) Евдокия Матвеева

Мать ребёнка: не указана

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 295
Смерть
Неизвестно

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