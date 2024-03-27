Асанов Матвей Терентев
Место рождения
Дата рождения1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.
Отец: Асанов Терентий Степанов
Мать: Асанова Марфа Егорова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 14
Рождение ребёнка
1875 ст.
Дочь: Литвина (Асанова) Евдокия Матвеева
Мать ребёнка: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 Стр. 295
Смерть
Неизвестно