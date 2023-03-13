Разсадникова (Башкурова) Агаѳія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разсадникова (Башкурова) Агаѳія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Башкуровъ Кондратій

Мать: Башкурова Марья

Рождение ребёнка
1879

Сын: Разсадниковъ Дмитрій

Отец ребёнка: Разсадниковъ Еѵѳимъ

Рождение ребёнка
01.11.1885

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Разсадниковъ Еѵѳимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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