Разсадникова (Башкурова) Агаѳія
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Башкуровъ Кондратій
Мать: Башкурова Марья
Рождение ребёнка
1879
Сын: Разсадниковъ Дмитрій
Отец ребёнка: Разсадниковъ Еѵѳимъ
Рождение ребёнка
01.11.1885
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Разсадниковъ Еѵѳимъ
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан