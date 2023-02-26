Алексеенко Александр Иванов
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.08.1887
Дата смерти19.03.1909
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1887
Отец: Алексеенко Иван Андреев
Мать: Ефросиния Ефимова
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.03.1909
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от тифа
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище