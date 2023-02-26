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Алексеенко Александр Иванов

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.08.1887

Дата смерти

19.03.1909

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1887

Отец: Алексеенко Иван Андреев

Мать: Ефросиния Ефимова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.03.1909
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от тифа
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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