Большакова (Прокофьева) Ульяна Никоновна
Место рожденияManchenyaty, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1903
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Прокофьев Никон Миркиянович
Мать: Прокофьева Наталья
Manchenyaty, Vitebsk Region Belarus
Бракосочетание
1924
Муж: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1978
Похороны
Неизвестно
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus