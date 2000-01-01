Большакова (Прокофьева) Ульяна Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Прокофьева) Ульяна Никоновна

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Место рождения

Manchenyaty, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1903

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Прокофьев Никон Миркиянович

Мать: Прокофьева Наталья

Manchenyaty, Vitebsk Region Belarus
Бракосочетание
1924

Муж: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1978
Похороны
Неизвестно
Kuklyany, Vitebsk Region Belarus
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