Данилова (Бондаренкова) Зиновия Ивановна 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Данилова (Бондаренкова) Зиновия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтавской губернии Константиноградского уезда Ганевянской волости Васильевского хутора крестьянская дочь
Бракосочетание
14.10.1907 ст.

Муж: Данилов Антон Тимофеевич

Перовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/08641236-a95e-4fe9-8f44-73bb00e4afbf/166
Смерть
Неизвестно

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