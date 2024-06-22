Данилова (Бондаренкова) Зиновия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Полтавской губернии Константиноградского уезда Ганевянской волости Васильевского хутора крестьянская дочь
Бракосочетание
14.10.1907 ст.
Перовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/08641236-a95e-4fe9-8f44-73bb00e4afbf/166
Смерть
Неизвестно