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Субботин Александр Андреевич

Место рождения

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

29.01.1913 ст.

Дата смерти

11.04.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1913 ст.

Отец: Субботин Андрей Стефанович

Мать: Субботина Татьяна Лаврентьевна

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Ф 719 оп 1 д 476 №7м стр 6
Крещение
02.02.1913 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В той де деревни крестьянин Кочкин Афанасий Иванович Ф 719 оп 1 д 476 №7м стр 6
Смерть
11.04.1914 ст.
Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
1 год 3½ месяца, от кори Ф 719 оп 1 д 476 стр 103 №____
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