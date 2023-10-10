Субботин Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения29.01.1913 ст.
Дата смерти11.04.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1913 ст.
Ф 719 оп 1 д 476 №7м стр 6
Крещение
02.02.1913 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В той де деревни крестьянин Кочкин Афанасий Иванович Ф 719 оп 1 д 476 №7м стр 6
Смерть
11.04.1914 ст.
1 год 3½ месяца, от кори Ф 719 оп 1 д 476 стр 103 №____