Подпорин Даниил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1824
Дата смертиДо 1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Буцикина Дарья Даниловна
Мать ребёнка: Подпорина Устинья Петровна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Подпорин Никита Данилович
Мать ребёнка: Подпорина Устинья Петровна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Подпорин Василий Данилович
Мать ребёнка: Подпорина Устинья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1896