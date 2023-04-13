Подпорин Даниил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подпорин Даниил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1824

Дата смерти

До 1896

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Буцикина Дарья Даниловна

Мать ребёнка: Подпорина Устинья Петровна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Подпорин Никита Данилович

Мать ребёнка: Подпорина Устинья Петровна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Подпорин Василий Данилович

Мать ребёнка: Подпорина Устинья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подпорина Устинья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1896
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