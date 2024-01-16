Мартыненко Любовь Николаевна
Место рожденияКрым
Дата рождения1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985
Отец: Мартыненко Николай
Мать: Мартыненко Елена
Крым
Рождение ребёнка
До 2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сын
Рождение ребёнка
До 2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сын
Работа или профессия
Неизвестно