Мартыненко Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко Любовь Николаевна

Место рождения

Крым

Дата рождения

1985

Пол

Женский

Отец

До 1979 г.р.

Мать

1963 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985

Отец: Мартыненко Николай

Мать: Мартыненко Елена

Крым
Рождение ребёнка
До 2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сын

Рождение ребёнка
До 2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сын

Работа или профессия
Неизвестно
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