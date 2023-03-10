Конева Марина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонева Марина Кондратьевна

Конева Марина Кондратьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Кондратей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1679

Сын: Конев Яков

Отец ребёнка: Конев Тимофей

Рождение ребёнка
1683

Сын: Конев Клементей

Отец ребёнка: Конев Тимофей

Рождение ребёнка
1690

Сын: Конев Аверкий

Отец ребёнка: Конев Тимофей

Рождение ребёнка
1695

Сын: Конев Федор

Отец ребёнка: Конев Тимофей

Рождение ребёнка
1712

Сын: Конев Устин

Отец ребёнка: Конев Тимофей

д. Поломская над речкою Талицею
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close