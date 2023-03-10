Конева Марина Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Кондратей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1679
Сын: Конев Яков
Отец ребёнка: Конев Тимофей
Рождение ребёнка
1683
Сын: Конев Клементей
Отец ребёнка: Конев Тимофей
Рождение ребёнка
1690
Сын: Конев Аверкий
Отец ребёнка: Конев Тимофей
Рождение ребёнка
1695
Сын: Конев Федор
Отец ребёнка: Конев Тимофей
Рождение ребёнка
1712
Сын: Конев Устин
Отец ребёнка: Конев Тимофей
д. Поломская над речкою Талицею
Смерть
Неизвестно