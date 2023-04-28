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Тришина Евдокия Григорьева

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Григорий Васильев

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
23.07.1844 ст.

Муж: Тришин Архип Яковлев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
жених вторым браком
Развод
31.08.1872 ст.

Муж: Тришин Архип Яковлев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
брак рядового... с женою... расторгнут "за ея безвестною отлучкою"
Смерть
Неизвестно
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