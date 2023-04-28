Тришина Евдокия Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1827
Отец: Григорий Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
23.07.1844 ст.
Муж: Тришин Архип Яковлев
жених вторым браком
Развод
31.08.1872 ст.
Муж: Тришин Архип Яковлев
брак рядового... с женою... расторгнут "за ея безвестною отлучкою"
Смерть
Неизвестно