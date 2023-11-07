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Жерносек Игорь Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1982

Отец: Жерносек Леонид Степанович

Мать: Жерносек Светлана Леонидовна

Рождение ребёнка
21.10.2002

Дочь: Жерносек Валерия Игоревна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
16.08.2014

Жена: Жерносек Ольга Анатольевна

Борисов, Борисовский район, Минская область
Рождение ребёнка
24.11.2014

Сын: Жерносек Богдан Игоревич

Мать ребёнка: Жерносек Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
04.09.2017

Сын: Жерносек Егор Игоревич

Мать ребёнка: Жерносек Ольга Анатольевна

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