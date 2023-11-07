Жерносек Игорь Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1982
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1982
Рождение ребёнка
21.10.2002
Дочь: Жерносек Валерия Игоревна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
16.08.2014
Борисов, Борисовский район, Минская область
Рождение ребёнка
24.11.2014
Мать ребёнка: Жерносек Ольга Анатольевна
Рождение ребёнка
04.09.2017
Мать ребёнка: Жерносек Ольга Анатольевна