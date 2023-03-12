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Бенуа Фридрих Юльевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Бенуа Юлий Юльевич

Мать: Эмма

Смерть
1934
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