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Бенуа Фридрих Юльевич
Бенуа Фридрих Юльевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1886
Дата смерти
1934
Пол
Мужской
Отец
Бенуа Юлий Юльевич
1852 г.р.
Мать
(Менд) Эмма
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец:
Бенуа Юлий Юльевич
Мать:
Эмма
Смерть
1934
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