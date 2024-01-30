Зубарев Афанасий Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Зубарев Пантелей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Зубарев Андрей Афанасьевич
Мать ребёнка: Зубарева Анна Родионовна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Екатерина Афанасиевна
Мать ребёнка: Зубарева Анна Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубарева Анна Родионовна
Место жительства
Неизвестно
Атары, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно