Зубарев Афанасий Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарев Афанасий Пантелеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Зубарев Пантелей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Зубарев Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: Зубарева Анна Родионовна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Екатерина Афанасиевна

Мать ребёнка: Зубарева Анна Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева Анна Родионовна

Место жительства
Неизвестно
Атары, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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