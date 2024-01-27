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Котельников Никита

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1635 г.р.

Мать

Около 1635 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Котельников ?

Мать: Котельникова Неизвестно

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1717

Сын: Титов Абрам

Мать ребёнка: ?

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Упоминание
1719
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 39 лет живет семьей с приемным сыном Абрамом Титовым 2 лет. Живет в семье своего двоюродного брата Сидора Яковлева 48 лет (почему то родителей и других родных нет). Живут в Троицких Росляях как мона... Показать все
Смерть
Неизвестно
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