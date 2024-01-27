Котельников Никита
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Котельников ?
Мать: Котельникова Неизвестно
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1717
Сын: Титов Абрам
Мать ребёнка: ?
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Упоминание
1719
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 39 лет живет семьей с приемным сыном Абрамом Титовым 2 лет. Живет в семье своего двоюродного брата Сидора Яковлева 48 лет (почему то родителей и других родных нет). Живут в Троицких Росляях как мона... Показать все
Смерть
Неизвестно