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Горелик Иван
Горелик Иван
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1937
Дата смерти
1999
Пол
Мужской
Отец
Горелик Иван Господарчик
1902 г.р.
Мать
Горелик (Урбанович) Маланья
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Горелик Иван Господарчик
Мать:
Горелик Маланья
Смерть
1999
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