Иванова (Назарова) Зоя Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1982
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.06.1984
Дочь: Семенова Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.06.1986
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.05.1998
Дочь: Иванова Элизабета Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно