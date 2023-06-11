Иванова (Назарова) Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Назарова) Зоя Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаров Николай Михайлович

Мать: Назарова Елизовета Ефимовна

Рождение ребёнка
31.10.1982

Сын: Иванов Владислав Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.06.1984

Дочь: Семенова Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.06.1986

Сын: Иванов Александр Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.05.1998

Дочь: Иванова Элизабета Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Юрий Серафимович