Кондратьевъ Макаръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Кондратий Федоровъ
Мать: Прасковья Миронова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Макаровъ Андрей
Мать ребёнка: Кондратьева Федосья Кононова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Щипакина Агафья
Мать ребёнка: Кондратьева Федосья Кононова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Макаровъ Нестеръ
Мать ребёнка: Кондратьева Федосья Кононова
Деревни кресцей
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Дырина Марья
Мать ребёнка: Кондратьева Федосья Кононова
Деревни кресцей
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1806
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан