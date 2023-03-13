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Кондратьевъ Макаръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Кондратий Федоровъ

Мать: Прасковья Миронова

Рождение ребёнка
1771

Сын: Макаровъ Андрей

Мать ребёнка: Кондратьева Федосья Кононова

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Щипакина Агафья

Мать ребёнка: Кондратьева Федосья Кононова

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Макаровъ Нестеръ

Мать ребёнка: Кондратьева Федосья Кононова

Деревни кресцей
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Дырина Марья

Мать ребёнка: Кондратьева Федосья Кононова

Деревни кресцей
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Федосья Кононова

Смерть
1806
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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