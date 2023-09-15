Переломова (Кузнецова) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переломова (Кузнецова) Людмила Васильевна

Место рождения

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Кузнецов Василий Петрович

Мать: Кузнецова Анна Ивановна

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.01.1955

Дочь: Волкова Нина Перфильевна

Отец ребёнка: Переломов Порфилий Михайлович

Коммунар, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
08.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Переломов Порфилий Михайлович

Коммунар, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Переломов Порфилий Михайлович

Коммунар, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переломов Порфилий Михайлович

Смерть
1989
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