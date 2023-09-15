Переломова (Кузнецова) Людмила Васильевна
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Кузнецов Василий Петрович
Мать: Кузнецова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.01.1955
Дочь: Волкова Нина Перфильевна
Отец ребёнка: Переломов Порфилий Михайлович
Рождение ребёнка
08.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Переломов Порфилий Михайлович
Рождение ребёнка
13.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Переломов Порфилий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1989