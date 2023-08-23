Чернова (Файзрахманова) Ксения Валерьевна
Место рожденияСССР, Россия, Кемеровская область, город Новокузнецк
Дата рождения15.11.1983
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1983
Отец: Чернов Валерий Апполонович
Мать: Ольга
СССР, Россия, Кемеровская область, город Новокузнецк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камилла Радиковна
Отец ребёнка: Файзрахманов Радик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Файзрахманов Матвей Радикович
Отец ребёнка: Файзрахманов Радик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Файзрахманов Гордей Радикович
Отец ребёнка: Файзрахманов Радик
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)