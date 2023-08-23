Чернова (Файзрахманова) Ксения Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Файзрахманова) Ксения Валерьевна

Место рождения

СССР, Россия, Кемеровская область, город Новокузнецк

Дата рождения

15.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1983

Отец: Чернов Валерий Апполонович

Мать: Ольга

СССР, Россия, Кемеровская область, город Новокузнецк
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камилла Радиковна

Отец ребёнка: Файзрахманов Радик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Файзрахманов Матвей Радикович

Отец ребёнка: Файзрахманов Радик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Файзрахманов Гордей Радикович

Отец ребёнка: Файзрахманов Радик

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)