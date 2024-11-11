Андрей Лаврентьевич 1724 — найти родственников по фамилии на Familio
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Андрей Лаврентьевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1784

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Лаврентий отец Андрея 1724

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Павел Андреевич

Мать ребёнка: Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Игнат Андреевич

Мать ребёнка: Гликерия Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Матрена Андреевна

Мать ребёнка: Гликерия Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1768 ст.

Сын: Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Гликерия Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1784
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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