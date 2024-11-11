Андрей Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиПосле 1784
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Лаврентий отец Андрея 1724
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Павел Андреевич
Мать ребёнка: Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Игнат Андреевич
Мать ребёнка: Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Матрена Андреевна
Мать ребёнка: Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
03.02.1768 ст.
Сын: Георгий Андреевич
Мать ребёнка: Гликерия Ивановна
Смерть
После 1784